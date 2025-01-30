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Военная операция на Украине ,  
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Под Волгоградом грибники нашли части беспилотника с украинскими надписями

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Жители села Нижний Балыклей Быковского района Волгоградской области нашли в поле взорвавшийся беспилотник, когда пошли за грибами. Об этом сообщают издание «Волгоград онлайн» и «КП».

На месте находки грибники увидели большую воронку и разбросанные взрывом обломки, на одном из которых была надпись на украинском: «Не чiпати, рухома частина» («Не трогать, подвижная часть»). Авторы видео, разошедшегося в местных чатах, указывают, что дрон нашли неподалеку от села и федеральной трассы.

РБК направил запрос в Минобороны, правительство Волгоградской области и администрацию поселка.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Факт падения беспилотника подтвердила изданию глава Верхнебалыклейского поселения Татьяна Якубова. По ее словам, дрон упал в поле у Нижнего Балыклея, далеко от жилых домов. Она также сообщила, что о случившемся уведомлены сотрудники полиции.

В августе 2024 года после атаки беспилотников в Еланском районе Волгоградской области повреждения получили три жилых дома и два нежилых строения. Здания были задеты осколками двух сбитых ПВО дронов. Также в ноябре 2024 года, после того как над территорией области был сбит беспилотник, из соображений безопасности временно закрылся волгоградский аэропорт.

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Волгоградская область Волгоград беспилотники
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