 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Диспетчер сообщил об огненном шаре во время крушения самолета в США

Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Диспетчер увидел огненный шар в момент столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на переговоры диспетчеров.

«Вероятно, это (столкновение. — РБК) было посреди реки. Я только что видел огненный шар, а потом он сразу исчез. Я ничего не видел с момента, как они столкнулись. Но это был CRJ и вертолет, которые упали, я бы сказал, в полумиле (около 0,8 км. — РБК) от места захода [лайнера] на посадку», — описал диспетчер момент столкновения.

В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США
Общество
Фото:Elizabeth Frantz / Reuters

На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете Black Hawk, который выполнял учебный полет, были трое солдат. Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших.

Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он также выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Вашингтон США авиакатастрофа огонь
Материалы по теме
Появились кадры работы спасателей на месте авиакатастрофы в США
Общество
В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США
Общество
В ФБР заявили об отсутствии признаков терроризма в авиакатастрофе в США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Трамп счел возможным, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежатьОбщество, 10:20
МИД России сообщил об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в СШАОбщество, 10:19
Депп пишет автопортрет: зачем смотреть «Моди: Три дня на крыльях безумия»Life, 10:17
ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в ПодмосковьеПолитика, 10:16
Как миллиардеры заработали свой первый миллионPro, 10:13
На борту разбившегося в США самолета были фигуристы Шишкова и НаумовСпорт, 10:13
Грузия отказалась от покупки живых овец из России в 2024 годуОбщество, 10:05
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Агент заявил о фигуристах российской школы на разбившемся в США самолетеСпорт, 10:03
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
NASA нашла в астероида Бенну важные для возникновения жизни элементыТехнологии и медиа, 10:02
Владимир Мединский — РБК: «Мы не воспитываем деревянных солдат»Политика, 10:00
Помощник Путина призвал не «воспитывать деревянных солдат» в школахПолитика, 09:52
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:50
Диспетчер сообщил об огненном шаре во время крушения самолета в СШАОбщество, 09:47