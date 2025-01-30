Диспетчер сообщил об огненном шаре во время крушения самолета в США

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Диспетчер увидел огненный шар в момент столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на переговоры диспетчеров.

«Вероятно, это (столкновение. — РБК) было посреди реки. Я только что видел огненный шар, а потом он сразу исчез. Я ничего не видел с момента, как они столкнулись. Но это был CRJ и вертолет, которые упали, я бы сказал, в полумиле (около 0,8 км. — РБК) от места захода [лайнера] на посадку», — описал диспетчер момент столкновения.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете Black Hawk, который выполнял учебный полет, были трое солдат. Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших.

Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он также выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить.