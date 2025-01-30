Появились кадры работы спасателей на месте авиакатастрофы в США

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Пассажирский самолет Bombardier, выполнявший рейс из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон, и военный вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак за несколько минут до посадки лайнера.

На кадрах видно скопление автомобилей правоохранительных органов и экстренных служб вдоль реки. На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

CBS сообщил, что в реке найдены по меньшей мере 18 тел погибших. NBC первоначально сообщил о спасении четырех пострадавших, однако CBS, Washington Post и CNN утверждают, что никого в живых найти на данный момент не удалось.