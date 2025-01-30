В Вашингтоне спасли 4 пассажиров столкнувшегося с вертолетом рейса

По меньшей мере четырех человек, находившихся на борту самолета American Airlines, потерпевшего крушение в Вашингтоне, спасли и госпитализировали, сообщает местное отделение NBC.

Самолет упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом. Температура воды там составляет около плюс 2ºC.

The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что полиция достала из реки «множество тел людей, которые, по всей видимости, погибли в результате столкновения».

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщили в авиакомпании. Представитель Пентагона рассказал CNN, что экипаж вертолета состоял из трех человек и на борту не было VIP-персон. Телеканал отмечает, что высокопоставленные армейские чиновники часто используют Black Hawk для полетов в Вашингтоне.

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