На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были 64 человека
На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета авиакомпании American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил CNN перевозчик.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении военного вертолета с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне.
«Многие агентства работают над этим инцидентом прямо сейчас, федеральные и местные правоохранительные органы работают вместе на земле, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент продолжит следить за ситуацией», — сказала она.
Представитель Пентагона рассказал телеканалу, что на борту вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk), с которым столкнулся самолет, находились трое солдат, VIP-персон не было, хотя высокопоставленные армейские чиновники часто используют часто используют такие вертолеты для полетов по Вашингтону.
Столкновение двух воздушных суден произошло утром 30 января. Пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом при заходе на посадку.
Читайте РБК в Telegram.
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов