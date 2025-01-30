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Общество ,  
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На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были 64 человека

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета авиакомпании American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил CNN перевозчик.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении военного вертолета с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне.

«Многие агентства работают над этим инцидентом прямо сейчас, федеральные и местные правоохранительные органы работают вместе на земле, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент продолжит следить за ситуацией», — сказала она.

Представитель Пентагона рассказал телеканалу, что на борту вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk), с которым столкнулся самолет, находились трое солдат, VIP-персон не было, хотя высокопоставленные армейские чиновники часто используют часто используют такие вертолеты для полетов по Вашингтону.

В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом
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Столкновение двух воздушных суден произошло утром 30 января. Пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом при заходе на посадку.

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