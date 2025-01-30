В аэропорту на Камчатке пьяная девушка покусала двух полицейских

В аэропорту Елизово Камчатского края пьяная девушка покусала двоих полицейских, пока находилась в дежурной части, сообщила пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте МВД.

В сообщении говорится, что полицейские заметили пьяную 27-летнюю жительницу Приморского края во время патрулирования аэропорта и отвели ее в отделение.

Там она «вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении нее протокол о направлении на медицинское освидетельствование». На требования прекратить подобные действия девушка не реагировала и «хватала сотрудников за форменное обмундирование».

В дыхании задержанной на медицинском освидетельствовании обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Против нее завели административные дела по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения; штраф 500-1500 руб. или административный арест до 15 суток) и ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции; штраф 2-4 тыс. руб., арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ).

Саму нарушительницу отправили в спецприемник до момента, пока она не протрезвеет.

В августе 2024 года полицейские задержали в аэропорту Иркутска 55-летнего жителя Курска, который рассказал, что у него есть с собой запрещенные предметы. Мужчина возвращался в город проживания с вахты через Иркутск и перед посадкой на автобус до самолета сказал, что у него в ручной клади находится взрывчатка, но после обследования данные не подтвердились. «Позже он пояснил полицейским, что совершил опрометчивый поступок из-за словесного конфликта с представителем авиакомпании и ввиду алкогольного опьянения», — отметили в МВД, добавив, что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

Следователи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма — ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.