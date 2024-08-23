Пьяного вахтовика задержали в аэропорту Иркутска из-за слов о взрывчатке

Аэропорт Иркутска (Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС)

Полицейские задержали в аэропорту Иркутска 55-летнего жителя Курска, который рассказал, что у него есть с собой запрещенные предметы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Мужчина возвращался домой в Курск с вахты через Иркутск и перед посадкой на автобус до самолета сказал, что у него в ручной клади находится взрывчатка, узнало издание «ИрСити». Транспортные полицейские обследовали вещи мужчины и комплекс аэропорта, в итоге данные не подтвердились.

«Позже он пояснил полицейским, что совершил опрометчивый поступок из-за словесного конфликта с представителем авиакомпании и ввиду алкогольного опьянения», — отметили в МВД, добавив, что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

Следователи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма — ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.