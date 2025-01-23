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Общество ,  
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МВД предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД России предложило сократить число составляемых документов при выявлении пьяного водителя за рулем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Ведомство подготовило соответствующий проект изменений в КоАП России, он проходит процедуру общественного обсуждения.

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», — пояснили в МВД.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения нужно составить от трех до пяти протоколов. Два из них — об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства — в каждом случае обязательны.

Анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев избыточно, заявили в МВД.

В 2023 году за вождение в пьяном виде и отказ пройти медицинское освидетельствование полиция возбудила 441,7 тыс. дел об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На составление одного документа уходит около пяти минут, поэтому сокращение числа протоколов позволило бы сэкономить примерно 36,8 тыс. рабочих часов в год, а также уменьшить расходы на приобретение бланков, подсчитали в МВД.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В июле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при госрегистрации автотранспорта. Новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года.

По ним собственник транспортного средства может не предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. Документ не нужен и при перерегистрации в случае смены владельца автомобиля.

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МВД пьяный водитель протоколы законопроект
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