МВД предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
МВД России предложило сократить число составляемых документов при выявлении пьяного водителя за рулем. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Ведомство подготовило соответствующий проект изменений в КоАП России, он проходит процедуру общественного обсуждения.
«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», — пояснили в МВД.
Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения нужно составить от трех до пяти протоколов. Два из них — об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства — в каждом случае обязательны.
Анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев избыточно, заявили в МВД.
В 2023 году за вождение в пьяном виде и отказ пройти медицинское освидетельствование полиция возбудила 441,7 тыс. дел об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На составление одного документа уходит около пяти минут, поэтому сокращение числа протоколов позволило бы сэкономить примерно 36,8 тыс. рабочих часов в год, а также уменьшить расходы на приобретение бланков, подсчитали в МВД.
В июле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при госрегистрации автотранспорта. Новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года.
По ним собственник транспортного средства может не предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. Документ не нужен и при перерегистрации в случае смены владельца автомобиля.
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