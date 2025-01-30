Маск отрекся от премий после выдвижения на Нобелевскую

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ему не нужны какие-либо награды, после того, как депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс номинировал его на Нобелевскую премию мира 2025 года.

«Не хочу я никаких премий», — написал Маск в своем Х (бывший Twitter).

Ранее Гримс заявил, что Норвежский нобелевский институт получил предложение о присуждении премии Маску за его «последовательную поддержку основополагающего права человека на свободу слова и, следовательно, на мир».

Норвежский Нобелевский комитет ежегодно определяет лауреата премии из нескольких сотен номинаций. Он принимает заявки как от чиновников, так и от ученых. Процесс выдвижения кандидатов длится до марта, а победитель объявляется в октябре.

В феврале 2024 года член норвежского парламента от либертарианской Партии прогресса Мариус Нильсен также выдвинул Маска на Нобелевскую премию из-за его «непреклонной защиты диалога, свободы слова и [предоставления] возможности выражать свои взгляды» в «постоянно поляризующемся мире».

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или управляет, нацеленных на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на глобальном уровне... помогли сделать мир более связанным и безопасным», — сказал Нильсен.

Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в $219 млрд.

Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.