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Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Кандидатуру Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. Об этом в своей соцсети сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс.

Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с ним способствовал выдвижению Маска, а также выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.

«Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — говорится в письме.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в $219 млрд. До этого Маск несколько раз возглавлял рейтинг в режиме реального времени, конкурируя с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. В мае 2020 года SpaceX вошла в историю, осуществив первый частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). До этого в течение девяти лет доставку экипажей на МКС обеспечивали только российские корабли серии «Союз».

Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.

В октябре 2022 года предприниматель приобрел социальную сеть Twitter, что стало одной из самых громких сделок года.

В декабре 2024 года Маск заявил, что не стремится к званию «Человек года» по версии журнала Time. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию с обложкой издания за 2021 год, когда он впервые получил этот титул.

«Я не хочу быть на обложках журналов», — коротко ответил предприниматель.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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