Киевские власти сообщили о работе ПВО

В Киевской области работают силы ПВО, сообщили в военной администрации региона. СМИ пишут о взрывах в Киеве. На большей части Украины действует воздушная тревога

На территории Киевской области работают силы противовоздушной обороны из-за зафиксированного в воздушном пространстве беспилотника, заявили в военной администрации региона.

«Суспiльне» и ТСН пишут о взрывах в Киеве.

В Киевской области и украинской столице объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучат в большей части украинских регионов, в том числе в Сумской области.

Мэр Сум Артем Кобзарь сообщал о погибшем и пострадавшем после атаки беспилотника. Позже городской совет опроверг данные о погибшем и заявил о четырех пострадавших. В то же время глава областной администрации Владимир Артюх также заявил о погибшем.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в городе утром 29 января.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.