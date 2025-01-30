Киевские власти сообщили о работе ПВО
На территории Киевской области работают силы противовоздушной обороны из-за зафиксированного в воздушном пространстве беспилотника, заявили в военной администрации региона.
«Суспiльне» и ТСН пишут о взрывах в Киеве.
В Киевской области и украинской столице объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучат в большей части украинских регионов, в том числе в Сумской области.
Мэр Сум Артем Кобзарь сообщал о погибшем и пострадавшем после атаки беспилотника. Позже городской совет опроверг данные о погибшем и заявил о четырех пострадавших. В то же время глава областной администрации Владимир Артюх также заявил о погибшем.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в городе утром 29 января.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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