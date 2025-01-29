Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Мэр Киева сообщил о работе ПВО в городе

Киев (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Украинские силы противовоздушной обороны работают в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он попросил жителей украинской столицы не выходить из укрытий.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, сигнал над Киевской областью отменили через 15 минут после объявления.

В предыдущий раз о взрывах в городе Кличко сообщал 21 января.

Тогда он информировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.