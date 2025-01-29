Мэр Киева сообщил о работе ПВО в городе
Украинские силы противовоздушной обороны работают в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Он попросил жителей украинской столицы не выходить из укрытий.
По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, сигнал над Киевской областью отменили через 15 минут после объявления.
В предыдущий раз о взрывах в городе Кличко сообщал 21 января.
Тогда он информировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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