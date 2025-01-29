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Выборы в Грузии ,  
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Грузия покинула ПАСЕ из-за призыва к новым выборам президента страны

Сюжет
Выборы в Грузии
Парламентская ассамблея Совета Европы в&nbsp;Страсбурге, Франция
Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге, Франция (Фото: Council of Europe / Global Look Press)

Грузия вышла из парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как делегаты приняли резолюцию, призывающую партию «Грузинская мечта» организовать новые выборы в стране и освободить политзаключенных, сообщило издание Publicity со ссылкой на вице-спикера грузинского парламента Теу Цулукиани.

«Документ [принятая резолюция ПАСЕ], признающий полномочия грузинской делегации, сопровождается оговорками. Ряд оговорок для нас неприемлем <...> с сегодняшнего дня мы прекращаем работу в Парламентской ассамблее», — сказала Цулукиани.

По ее словам, оговорки в документе «несправедливы». Однако, Цулукиани подчеркнула, что Грузия продолжает быть членом Совета Европы. Работать же в ПАСЕ государство будет только если на него прекратится «давление» и страну перестанут шантажировать, отметила Цулукиани.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее ПАСЕ поддержала резолюцию по Грузии и ограничила полномочия ее делегации до апреля 2025 года. За документ проголосовали 114 членов, 13 были против, отметило Publicity.

В документе, в том числе, говорится, что Совет Европы должен признать грузинскую делегацию, но при условии, что «в ближайшие месяцы будут организованы новые, по-настоящему демократические выборы, которые пройдут под строгим международным наблюдением и в условиях политической независимости государственных институтов и избирательной администрации; кроме того, все политические заключенные будут освобождены к апрелю 2025 года».

На следующей сессии ПАСЕ в апреле, делегаты рассмотрят вопрос о полномочиях Грузии с учетом выполнения страной принятой резолюции, уточнило издание.

Выборы президента страны прошли 14 декабря 2024 года. На них победил Михаил Кавелашвили от «Грузинской мечты», он был единственным кандидатом на этот пост. С начала выборов президента у здания парламента проходили протесты.

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