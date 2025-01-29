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Мосгорсуд поделил квартиру Грачевского между четырьмя наследниками

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Борис Грачевский (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда по делу о наследовании имущества создателя «Ералаша» режиссера Бориса Грачевского и постановил разделить его квартиру между четырьмя наследниками. Об этом РБК сообщили в Мосгорсуде.

По информации «РИА Новости», спор за оставшееся после смерти худрука «Ералаша» имущество разгорелся между его вдовой Екатериной Белоцерковской и бывшей женой Анной Грачевской, которые представляли в суде интересы их общих с Грачевским детей. Также в споре участвовала его дочь Ксения Алеева-Грачевская от первой жены Галины. Ответчиком в суде выступали бывшая жена Анна и департамент городского имущества Москвы.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Из материалов дела следует, что по брачному договору с Анной ставшая предметом прений в суде квартира, приобретенная парой, признается личной собственностью Грачевского. Истцы просили суд признать их право наследования, разделив поровну жилплощадь размером 99,5 кв. м между четырьмя участниками процесса.

В феврале 2024 года суд обязал родственников основателя киножурнала «Ералаш» выплатить долг одноименному продюсерскому центру в размере 1,8 млн руб. ТАСС сообщал, что Грачевский заключил с продюсерским центром договор займа на 10 млн руб. на десять лет, но, не успев выплатить его, умер от ковида в 2021 году. В результате долг перешел родственникам. «РИА Новости» писало, что в случае просрочки Грачевский должен был выплатить 11 млн руб.

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Мосгорсуд Борис Грачевский Ералаш наследство новости
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