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«Ералаш» потребовал взыскать 11 млн с семьи Грачевского

«Ералаш» потребовал взыскать 11 млн руб. с вдовы и дочери Бориса Грачевского
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Продюсерский центр «Ералаш» требует взыскать неустойку в 11 млн руб. из-за просроченных платежей по долгам Бориса Грачевского с его вдовы Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении Алеевой-Грачевской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

«В суде рассматриваются два иска ООО «Продюсерский центр «Ералаш» к Алеевой-Грачевской К. Б. и Белоцерковской Е. И. об ответственности наследников по долгам наследодателя. Истец заявил требования на сумму 11 млн рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 6 и 7 февраля», — сказали в пресс-службе.

Иск к вдове и дочери Грачевского по делу об ответственности наследников суд зарегистрировал 27 сентября 2023 года, следует из карточки дела.

В 2011 году режиссер заключил договор займа в размере 10 млн руб. с продюсерским центром «Ералаш», пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Соглашение было рассчитано на десять лет, деньги выдавались под 8,5% годовых. В начале 2021 года Грачевский умер, не успев выплатить долг в полном объеме. После его смерти ответственность за оставшуюся часть перешла к наследникам, которые на сегодняшний день так ее и не возместили. Тогда «Ералаш» обратился в Мещанский суд, который постановил взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской около 15 млн руб. Изначальное требование продюсерского центра было на 3 млн руб. больше.

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В договорах Грачевского с кредитором было прописано, что в случае просрочки платежа он должен выплатить около 11 млн руб. Эту информацию подтвердил в разговоре с «РИА Новости» адвокат его наследников Евгений Бранецкий.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции в возрасте 71 года. Главным образом он был известен как художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», который основал в 1974 году. Позднее он создал одноименную киностудию. Режиссер был заслуженным деятелем искусств России, имел государственные награды, среди которых ордена Почета и Дружбы.

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