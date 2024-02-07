Наследники Грачевского выплатят «Ералашу» ₽1,8 млн долгов режиссера
Мещанский суд Москвы взыскал 1,8 млн руб. в пользу продюсерского центра «Ералаш» с родственников Бориса Грачевского из-за просроченных платежей по долгам, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд зарегистрировал иск в январе 2023 года. В нем «Ералаш» потребовал взыскать 11 млн руб. по долгам режиссера с его вдовы Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении Алеевой-Грачевской.
«Суд постановил частично удовлетворить исковые требования и солидарно взыскать с Белоцерковской Е.А., действующей также в интересах несовершеннолетних детей и ребенка от другого брака, в пользу ООО «Ералаш» неустойку в размере 1 800 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины», — говорится в публикации.
По информации ТАСС, в 2011 году режиссер заключил договор займа на 10 млн руб. с продюсерским центром «Ералаш». Он был рассчитан на десять лет, однако Грачевский умер в 2021 году от ковида. Ответственность за оплату перешла к его наследникам.
В договорах Грачевского с кредитором было прописано, что в случае просрочки платежа он должен выплатить около 11 млн руб. Эту информацию подтвердил «РИА Новости» адвокат его наследников Евгений Бранецкий.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько