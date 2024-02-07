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Наследники Грачевского выплатят «Ералашу» ₽1,8 млн долгов режиссера

Суд обязал наследников Грачевского выплатить ₽1,8 млн «Ералашу»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Мещанский суд Москвы взыскал 1,8 млн руб. в пользу продюсерского центра «Ералаш» с родственников Бориса Грачевского из-за просроченных платежей по долгам, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд зарегистрировал иск в январе 2023 года. В нем «Ералаш» потребовал взыскать 11 млн руб. по долгам режиссера с его вдовы Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении Алеевой-Грачевской.

«Суд постановил частично удовлетворить исковые требования и солидарно взыскать с Белоцерковской Е.А., действующей также в интересах несовершеннолетних детей и ребенка от другого брака, в пользу ООО «Ералаш» неустойку в размере 1 800 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины», — говорится в публикации.

«Ералаш» потребовал взыскать 11 млн с семьи Грачевского
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

По информации ТАСС, в 2011 году режиссер заключил договор займа на 10 млн руб. с продюсерским центром «Ералаш». Он был рассчитан на десять лет, однако Грачевский умер в 2021 году от ковида. Ответственность за оплату перешла к его наследникам.

В договорах Грачевского с кредитором было прописано, что в случае просрочки платежа он должен выплатить около 11 млн руб. Эту информацию подтвердил «РИА Новости» адвокат его наследников Евгений Бранецкий.

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Теги
Ералаш Борис Грачевский Долги Мещанский районный суд Москвы
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