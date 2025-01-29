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Политика ,  
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Пашинян созвал заседание Совета безопасности

Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года
Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года
Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года
Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года
Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года
(Фото: пресс-служба правительства Армении / Telegram)
Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года
(Фото: пресс-служба правительства Армении / Telegram)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал очередное заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

В заседании Совбеза также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян.

Пресс-служба уточнила, что в ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся полномочий и компетенции Совета безопасности.

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В начале января 2025 года Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий в рамках урегулирования карабахского конфликта. Он предложил десять шагов для установления мира и стабильности в регионе.

Среди предложений премьер-министра Армении — завершение демаркации границы, создание совместного механизма расследования нарушений, подписание мирного договора, контроль за вооружениями и отказ от эскалационной риторики. Пашинян также предложил распустить Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся карабахским конфликтом.

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Никол Пашинян Армения Совет безопасности
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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