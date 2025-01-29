Пашинян созвал заседание Совета безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал очередное заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
В заседании Совбеза также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян.
Пресс-служба уточнила, что в ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся полномочий и компетенции Совета безопасности.
В начале января 2025 года Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий в рамках урегулирования карабахского конфликта. Он предложил десять шагов для установления мира и стабильности в регионе.
Среди предложений премьер-министра Армении — завершение демаркации границы, создание совместного механизма расследования нарушений, подписание мирного договора, контроль за вооружениями и отказ от эскалационной риторики. Пашинян также предложил распустить Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся карабахским конфликтом.
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