Пашинян созвал заседание Совета безопасности

Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года (Фото: пресс-служба правительства Армении / Telegram) Заседание Совета безопасности республики Армения, 29 января 2025 года (Фото: пресс-служба правительства Армении / Telegram)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал очередное заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

В заседании Совбеза также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян.

Пресс-служба уточнила, что в ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся полномочий и компетенции Совета безопасности.

В начале января 2025 года Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий в рамках урегулирования карабахского конфликта. Он предложил десять шагов для установления мира и стабильности в регионе.

Среди предложений премьер-министра Армении — завершение демаркации границы, создание совместного механизма расследования нарушений, подписание мирного договора, контроль за вооружениями и отказ от эскалационной риторики. Пашинян также предложил распустить Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся карабахским конфликтом.