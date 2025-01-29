В Белгородской области дроны атаковали машину скорой
Машина скорой помощи в Белгородской области была целенаправленно атакована украинскими беспилотниками во время выполнения своей работы, сообщила пресс-служба Минздрава.
Инцидент произошел в ночь на 29 января в Грайворонском районе, когда медики выехали на вызов к пострадавшему от атаки дрона.
Пока медицинские работники оказывали пострадавшему первую помощь, спецтранспорт был прицельно атакован дронами. Машина и оборудование получили серьезные повреждения, сотрудники бригады не пострадали.
Пострадавшего при первой атаке беспилотников перевезла другая бригада.
В этот же день в Белгородской области в результате удара дрона по жилому дому в поселке Разумное погибли женщина и двухлетний ребенок. В доме находились еще два человека — другой ребенок и его отец. Оба пострадали и были госпитализированы.
Ударом беспилотника дом был частично разрушен. На месте происшествия работают оперативные службы, дом охраняют бойцы самообороны.
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