В Белгородской области дроны атаковали машину скорой

Фото: Минздрав России Фото: Минздрав России Фото: Минздрав России

Машина скорой помощи в Белгородской области была целенаправленно атакована украинскими беспилотниками во время выполнения своей работы, сообщила пресс-служба Минздрава.

Инцидент произошел в ночь на 29 января в Грайворонском районе, когда медики выехали на вызов к пострадавшему от атаки дрона.

Пока медицинские работники оказывали пострадавшему первую помощь, спецтранспорт был прицельно атакован дронами. Машина и оборудование получили серьезные повреждения, сотрудники бригады не пострадали.

Пострадавшего при первой атаке беспилотников перевезла другая бригада.

В этот же день в Белгородской области в результате удара дрона по жилому дому в поселке Разумное погибли женщина и двухлетний ребенок. В доме находились еще два человека — другой ребенок и его отец. Оба пострадали и были госпитализированы.

Ударом беспилотника дом был частично разрушен. На месте происшествия работают оперативные службы, дом охраняют бойцы самообороны.