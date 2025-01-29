В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина с ребенком
Женщина и двухлетний ребенок погибли в результате удара дрона по жилому дому в поселке Разумное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама», — написал глава региона.
В доме также находился еще один ребенок и его отец, они пострадали, их отправили в больницу.
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