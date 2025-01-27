В белгородском Муроме сгорел купол храма после атаки ВСУ
Купол храма загорелся в белгородском селе Муром из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, за прошедшие сутки ракеты и дроны ВСУ атаковали Шебекинский муниципальный округ, по городу Шебекино, а также по селам Белянка и Муром выпущены девять боеприпасов за два обстрела и прилетали пять беспилотников, четыре из них удалось сбить.
«В селе Муром в результате попадания снаряда в храм загорелся купол, он полностью уничтожен огнем», — рассказал Гладков.
Он добавил, что оценка масштаба повреждений в храме начнется, как только позволит оперативная обстановка.
По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 32 беспилотника ВСУ над всей Россией, из них 11 — над Белгородской областью.
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