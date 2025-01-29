Имущество сына Порошенко арестовали за уклонение от службы в армии
На Украине все имущество Алексея Порошенко, сына бывшего президента страны, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, арестовано из-за игнорирования повесток ТЦК (украинский аналог воекомата). Об этом говорится в постановлении киевских приставов.
Документ опубликовало украинское издание «Страна».
«Наложить арест на все принадлежащее должнику имущество: Петр Алексеевич Порошенко», — говорится в постановлении.
Согласно документу, у сына Порошенко арестовали имущество, потому что он не оплатил штраф 51 тыс. грн (110 тыс. руб.) за уклонение от службы. Суммарно — с учетом исполнительного сбора — он должен 56 тыс. грн (131 тыс. руб.).
Ранее в январе сыну бывшего президента пришел первый штраф за неявку по повестке в ТЦК. Тогда его оштрафовали на 25 500 грн (60 тыс. руб.). Однако он не заплатил установленную сумму, и, как и обещали приставы, штраф удвоился.
Украинские журналисты неоднократно писали, что сейчас Порошенко-младший находится в Британии. Он игнорирует повестки и уже более десяти лет уклоняется от военной службы.
В середине декабря Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию и назвал эту систему неэффективной и дискредитировавшей себя. В следующем месяце «Страна» писала, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций против бывшего президента.
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