Глава Пентагона лишил государственной охраны звонившего в Китай генерала

Пит Хегсет (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет решил лишить охраны и других привилегий генерала Марка Милли, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Охрана для генерала была назначена после того, как Иран объявил о желании отомстить за убитого авиаударом ВВС США генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Также в Пентагоне со стены снимут портрет Милли, он будет лишен доступов и, вероятно, понижен в звании. Последнее станет возможным по результатам инициированного расследования, в ходе которого будет изучено поведение военачальника. Как пишет Fox News, следователи установят, не подрывал ли офицер порядок субординации.

Милли был назначен на свою должность Трампом. В последние месяцы его президентства, по информации The Washington Post, генерал в частном порядке дважды связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались, Милли предупредил бы об этом. Генерал опирался на разведданные, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому может атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что, если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство. После этой публикации против Милли прозвучали обвинения в госизмене, хотя официально уголовное дело против него заведено не было. Бывший президент США Джо Байден превентивно помиловал Милли в последний день на своем посту — 20 января 2025 года.

Последние четыре года своей карьеры, до ухода в отставку в 2023-м, Милли был председателем Объединенного комитета начальников штабов США.

Трамп уже лишил охраны бывшего госсекретаря Майка Помпео и бывшего советника госсекретаря Брайана Хука. Как и в случае с генералом Милли, телохранители были приставлены к ним после объявления Ираном мести за смерть Сулеймани.