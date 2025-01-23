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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп лишил охраны экс-госсекретаря Помпео и бывшего советника Хука

NYT: Трамп лишил охраны бывшего госсекретаря Помпео и экс-советника Хука
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Майк Помпео и Дональд Трамп
Майк Помпео и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отозвал охрану у экс-госсекретаря Майка Помпео и бывшего советника госсекретаря Брайна Хука, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Помпео и Хук участвовали в организации авиаудара США, в результате которого в 2020 году (в период первого срока Трампа) был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

Источник газеты отметил, что администрация бывшего президента Джо Байдена, которая предоставила Помпео и Хуку защиту, проинформировала Трампа о продолжающихся угрозах бывшим чиновникам республиканца со стороны Ирана.

Трамп лишил охраны своего экс-советника по нацбезопасности Болтона
Политика
Джон Болтон

Сулеймани был убит в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта в Багдаде в 2020 году. В заявлении Пентагона тогда говорилось, что операция против Сулеймани была проведена по указанию Трампа в «оборонительных целях». В Иране это назвали актом международного терроризма США.

Ранее Трамп лишил охраны своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Экс-советник республиканца отметил, что разочарован, но не удивлен решением президента.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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