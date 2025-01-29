Стало известно, как двое лесничих в Калужской области спаслись от убийцы
Двое из пяти лесничих, которые приехали на проверку в деревню Усохи Калужской области, попали в заложники и остались в живых. Об этом пишет газета «Калужские новости».
Изданию удалось восстановить ход событий на месте трагедии.
29 января пятеро сотрудников лесничества на служебной «Газели» поехали в Усохи, чтобы проверить сообщения о незаконной вырубке леса. Их встретил с ружьем местный житель — Сергей Борисов.
Трех лесничих — Алексея Агеева, Геннадия Богачева и Виктора Чугунова — он застрелил. Еще двое попали в заложники — Людмила Никитина и Дмитрий Агеев, сын погибшего Алексея Агеева. Их Борисов отвел в дом и приковал там наручниками.
Однако заложникам удалось незаметно вызвать полицию, по данным «Комсомольской правды», это сделала Никитина.
Однако перед тем, как приехали полицейские, Борисов успел поджечь «Газель» лесничих и покончить с собой. Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте преступления четыре трупа, горящий автомобиль и двух заложников. Их уже осмотрели медики, угрозы здоровью нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.
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