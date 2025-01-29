Появилось видео с места убийства трех лесничих в Калужской области
Следственный комитет (СК) и прокуратура опубликовали видео с места убийства в деревне Усохи, где местный житель застрелил трех сотрудников лесничества, сжег их автомобиль, а еще двоих взял в заложники. Последних спасли, а сам преступник покончил с собой.
Как уточняет СК, лесничие изначально прибыли к мужчине из-за незаконной вырубки леса. «Комсомольская правда» пишет, что совершивший убийство — 63-летний Сергей Борисов. Издание называет его ранее судимым за хранение оружием черным копателем.
Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском
Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов