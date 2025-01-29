Появилось видео с места убийства трех лесничих в Калужской области

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Следственный комитет (СК) и прокуратура опубликовали видео с места убийства в деревне Усохи, где местный житель застрелил трех сотрудников лесничества, сжег их автомобиль, а еще двоих взял в заложники. Последних спасли, а сам преступник покончил с собой.

Как уточняет СК, лесничие изначально прибыли к мужчине из-за незаконной вырубки леса. «Комсомольская правда» пишет, что совершивший убийство — 63-летний Сергей Борисов. Издание называет его ранее судимым за хранение оружием черным копателем.