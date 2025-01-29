 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

FT узнала о желании Цукерберга поселиться «поближе к Трампу»

FT: Цукерберг подбирает недвижимость в Вашингтоне, поближе к Трампу
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Соучредитель компании Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг изучает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, чтобы наладить более тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Предприниматель стремится влиять на регулирование в областях, которые приобретают все большее значение для его бизнеса, в том числе в области искусственного интеллекта, рассказали собеседники издания.

По словам одного из источников, потенциально подходящий объект уже найден. В случае его покупки Цукерберг присоединится к другим предпринимателям из Кремниевой долины, ищущим недвижимость для пребывания поближе к Белому дому.

Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»
Политика
Илон Маск

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который при Трампе руководит департаментом эффективности правительства (DOGE), выразил желание, чтобы его офис располагался в нескольких метрах от Овального кабинета. Однако глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлс выступила против этой идеи.

Кроме того, как в декабре 2024 года узнала The New York Times, после выборов президента США в ноябре Маск жил в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В частности, предприниматель взял у политика в аренду коттедж Banyan. Это позволяло Маску легко приходить к Трампу — например, на ужин с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Марк Цукерберг Вашингтон Кремниевая долина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Материалы по теме
Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»
Политика
Маск раскрыл, чем будет заниматься на должности в администрации Трампа
Политика
NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Глава Пентагона Хегсет лишил государственной охраны генерала МиллиПолитика, 17:32
В ЕС увидели риск отставания в разработке передовых вооруженийПолитика, 17:30
Что такое Movement и почему криптопроект Трампа вложил в платформу $2 млнКрипто, 17:26
В деле Тимура Иванова о паромах появилась гостайнаПолитика, 17:26
МИД Украины заявил, что Фицо «отравился российской пропагандой»Политика, 17:22
Прилетевшая в Чучково мигающая коробка оказалась метеорологическим зондомОбщество, 17:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:07
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Судовладелец счел «единственно правильным» решение капитана «Волгонефти»Общество, 17:06
Иск Генпрокуратуры к Домодедово: что известно о деле и бизнесе аэропортаБизнес, 17:05
Стало известно, как двое лесничих в Калужской области спаслись от убийцыОбщество, 16:48
Мемкоин Трампа начали принимать к оплате за авиабилеты и кроссовкиКрипто, 16:48
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Появилось видео с места убийства трех лесничих в Калужской областиОбщество, 16:36
Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войскПолитика, 16:32