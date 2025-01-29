FT узнала о желании Цукерберга поселиться «поближе к Трампу»
Соучредитель компании Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг изучает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, чтобы наладить более тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Предприниматель стремится влиять на регулирование в областях, которые приобретают все большее значение для его бизнеса, в том числе в области искусственного интеллекта, рассказали собеседники издания.
По словам одного из источников, потенциально подходящий объект уже найден. В случае его покупки Цукерберг присоединится к другим предпринимателям из Кремниевой долины, ищущим недвижимость для пребывания поближе к Белому дому.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который при Трампе руководит департаментом эффективности правительства (DOGE), выразил желание, чтобы его офис располагался в нескольких метрах от Овального кабинета. Однако глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлс выступила против этой идеи.
Кроме того, как в декабре 2024 года узнала The New York Times, после выборов президента США в ноябре Маск жил в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В частности, предприниматель взял у политика в аренду коттедж Banyan. Это позволяло Маску легко приходить к Трампу — например, на ужин с основателем Amazon Джеффом Безосом.
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