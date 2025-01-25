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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Маск хотел, чтобы штаб-квартиру DOGE открыли в Западном крыле Белого дома, рядом с Овальным кабинетом. Против выступила глава аппарата администрации Сьюзи Уайлс, которой не нравится, что о миллиардере говорят как о «сопрезиденте»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлс, которую президент Дональд Трамп назвал «ледяной девой», выступила против открытия штаб-квартиры Департамента эффективности правительства (DOGE) в Западном крыле Белого дома, пишет The Times.

Миллиардер Илон Маск, который будет руководить департаментом, хотел, чтобы его офис располагался в нескольких метрах от Овального кабинета. Вместо этого команда DOGE будет базироваться в здании Административного офиса имени Эйзенхауэра, которое находится на территории Белого дома, но в нескольких минутах ходьбы от главного комплекса.

Как сообщает издание, Уайлс ясно дала понять, что в Западном крыле не место тому, «на кого нельзя рассчитывать в том, что касается сотрудничества и сосредоточенности на наших общих целях». Она предупредила, что не приветствует «людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой». Глава аппарата хочет, чтобы о Маске перестали говорить как о «сопрезиденте» или «реальном вице-президенте» вместо Дж. Д. Вэнса, учитывая склонность предпринимателя попадать в заголовки и продвигать свою собственную повестку.

Маск обсуждал с чиновниками из переходной команды, каким будет его уровень доступа к Западному крылу, но вопрос остался невыясненным, писала The New York Times. Для свободного прохода туда требуется специальный пропуск.

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Илон Маск

О создании нового департамента Трамп объявил в ноябре 2024 года. В задачи ведомства войдут «ликвидация правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов, сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств». Изначально предполагалось, что вместе с Маском DOGE возглавит предприниматель Вивек Рамасвами, но последний передумал из-за разногласий с главой Tesla и SpaceX. Он будет баллотироваться в губернаторы штата Огайо в ноябре 2026 года.

Сьюзи Уайлс — первая женщина на посту руководителя аппарата Белого дома. Она работает с Трампом с начала его политической карьеры, отмечает Times. Уайлс руководила кампанией республиканца во Флориде в 2016 году, где тот одержал победу, а 2021-м, после штурма Капитолия его сторонниками, возглавила комитет Трампа по сбору средств Save America. В ноябре 2022 года Уайлс занялась кампанией политика по переизбранию.

CNN назвал Уайлс «недооцененной, но грозной силой» и стратегом, которая больше известна конфиденциальными решениями, а не публичными жестами. «Сьюзи любит оставаться в тени», — говорил о ней Трамп. По данным телеканала, прежде чем согласиться стать главой аппарата Белого дома, Уайлс попросила у Трампа гарантий, что у нее будет больше полномочий по контролю за доступом в Овальный кабинет, чем у предшественников.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белый дом Илон Маск Дональд Трамп штаб-квартира офис
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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