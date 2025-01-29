СК опубликовал фото с места преступления в Калужской области, где убили лесничих

СК показал кадры с места убийства лесничих в Калужской области

Фото: СК России по Калужской области Фото: СК России по Калужской области Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram

Следственный комитет Калужской области опубликовал фотографии с места преступления, где мужчина убил троих лесничих и покончил с собой. В кадр попала улика — оружейная гильза.

По версии следствия, 29 января пять сотрудников лесничества отправились в деревню Усохи Куйбышевского района, чтобы проверить сообщения о незаконной вырубке леса местным жителем.

По словам главы региона Владислава Шапши, подозреваемый — ранее судимый мужчина — сопротивлялся при задержании и захватил лесничих в заложники. Двоим удалось освободиться, еще троих мужчина застрелил, поджег служебный автомобиль и покончил с собой.

На фотографиях, которые разместила в своем телеграм-канале региональная прокуратура, видно сгоревшую машину.

Возбуждено уголовное дело об убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Сейчас на месте происшествия работают руководство, криминалисты и следователи по особо важным делам областного управления СК. Кроме того, застрелившему лесников посмертно проведут психиатрическую экспертизу.

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