СК показал кадры с места убийства лесничих в Калужской области
Следственный комитет Калужской области опубликовал фотографии с места преступления, где мужчина убил троих лесничих и покончил с собой. В кадр попала улика — оружейная гильза.
По версии следствия, 29 января пять сотрудников лесничества отправились в деревню Усохи Куйбышевского района, чтобы проверить сообщения о незаконной вырубке леса местным жителем.
По словам главы региона Владислава Шапши, подозреваемый — ранее судимый мужчина — сопротивлялся при задержании и захватил лесничих в заложники. Двоим удалось освободиться, еще троих мужчина застрелил, поджег служебный автомобиль и покончил с собой.
На фотографиях, которые разместила в своем телеграм-канале региональная прокуратура, видно сгоревшую машину.
Возбуждено уголовное дело об убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Сейчас на месте происшествия работают руководство, криминалисты и следователи по особо важным делам областного управления СК. Кроме того, застрелившему лесников посмертно проведут психиатрическую экспертизу.
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