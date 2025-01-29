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В Москве третий день подряд побит температурный рекорд

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Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столбики термометров на базовой метеостанции в Москве показали плюс 4,4 градуса в ночь с 28 на 29 января, что на 1,5 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 2001 году. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Точные значения новых рекордов станут известны после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — говорится в сообщении.

Леус отметил, что также обновлены температурные рекорды в Можайске Московской области, где в полночь было плюс 3,9 градуса (прежний рекорд — плюс 3,8 градуса в 2016 году) и в подмосковной Коломне — плюс 3,5 градуса (прежний рекорд — плюс 3,2 градуса в 1994 году).

В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

Температурные рекорды в городе достигаются не первый день. Так, в понедельник, 27 января, был побит рекорд 1914 года, когда воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6:00 прогрелся до плюс 3,5 градуса. На следующий день был побит рекорд 1923 года, столбики термометров на ВДНХ показали плюс 4,6 градуса.

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Москва погода в Москве температурный рекорд
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