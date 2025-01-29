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Политика ,  
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Госдума обратится в конгресс и ООН из-за подготовки покушения на Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Депутаты Госдумы обратятся в конгресс США и Организацию Объединенных Наций с требованием разобраться в информации о подготовке покушения на президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«ГД направит обращение в конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что с соответствующим предложением обратился на пленарном заседании Думы председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

С утверждением о том, что администрация Байдена пыталась «убить Путина», телеведущий Карлсон выступил в последнем выпуске своего подкаста The Tucker Carlson Show. Он назвал эти планы безумием и задался вопросом, что произойдет с российским ядерным арсеналом. В это же время, со слов ведущего, бывший госсекретарь Энтони Блинкен «добивался настоящей войны». Никаких уточнений Карлсон не привел.

По мнению Пискарева, слова Карлсона, «который является гражданином США, известным журналистом, вовлеченным в политические процессы и имеющим свои источники информации», требуют серьезного отношения и тщательного расследования.

Володин призвал расследовать слова Карлсона о попытке США убить Путина
Политика
Такер&nbsp;Карлсон

Такого же мнения придерживается и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подготовка покушения на Путина и обсуждение таких планов — преступление и угроза глобальной безопасности, считает он. «Прямой путь к началу ядерной войны», — написал Володин.

В Кремле отметили, что информация Карлсона пока что безосновательна и непонятна. Не стоит верить бездоказательной информации, «от кого бы она ни исходила», сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и призвал аккуратно воспринимать подобные заявления.

Карлсон в феврале 2024 года приезжал в Москву, чтобы взять у Путина интервью, также он разговаривал с философом Александром Дугиным. Позднее ведущий пообщался с главой МИДа Сергеем Лавровым.

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Госдума Конгресс США Владимир Путин покушение обращение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Такер Карлсон фото

Такер Карлсон

журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
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