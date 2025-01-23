На Кубани назвали незначительным ущерб птицам от разлива мазута

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Ущерб популяции птиц от разлива мазута в Черном море, с учетом данных орнитологов, — незначительный, но точно его можно будет оценить в 2026 году. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосков.

«По мнению орнитологов, популяция этих видов птиц, которые ежегодно зимуют на территории Краснодарского края, составляет по разным подсчетам около 300 тыс. особей. <...> Около 90% птиц, которые пострадали в результате ЧС, — это чомга», — передает слова чиновника оперативный штаб региона.

Колосков добавил, что, по мнению специалистов, ущерб будет восстановлен «за счет других птиц этой же популяции, за счет естественного воспроизводства».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море.

В начале января в Анапе открыли единый центр по спасению птиц. По данным на 4 января, в Анапе и Темрюкском районе спасли больше 3,3 тыс. птиц.