Австралия получила от России доказательство жизни наемника Дженкинса
Австралия получила подтверждение, что воевавший на стороне Украины и попавший в плен австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, пишет Canberra Times.
«Правительство Австралии получило подтверждение из России о том, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей», — говорится в заявлении министерства, которое цитирует издание.
Однако Вонг имеет серьезные опасения по поводу состояния наемника, отмечает газета. По словам министра, Дженкинс является военнопленным, поэтому Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, которое подразумевает гуманное обращение.
«Если Россия не обеспечит мистеру Дженкинсу защиту, на которую он имеет право в соответствии с международным гуманитарным правом, наш ответ будет однозначным», — заключила Вонг.
В конце декабря 2024 года российский военкор Александр Сладков опубликовал видео с Дженкинсом, взятым в плен под Краматорском на востоке Украины.
15 января ABC со ссылкой на источники сообщил, что Дженкинс был убит. Один из собеседников телеканала рассказал, что тело мужчины нашли в том же районе, где было снято видео. В тот же день посла России в Канберре Алексея Павловского вызвали в МИД Австралии. В случае подтверждения смерти наемника Австралия рассматривала в том числе возможность высылки российского дипломата.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу сообщений о гибели Дженкинса, иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, становятся законными целями российских военных.
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