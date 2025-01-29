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Военная операция на Украине ,  
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Австралия получила от России доказательство жизни наемника Дженкинса

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Австралия получила подтверждение, что воевавший на стороне Украины и попавший в плен австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, пишет Canberra Times.

«Правительство Австралии получило подтверждение из России о том, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей», — говорится в заявлении министерства, которое цитирует издание.

Однако Вонг имеет серьезные опасения по поводу состояния наемника, отмечает газета. По словам министра, Дженкинс является военнопленным, поэтому Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, которое подразумевает гуманное обращение.

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«Если Россия не обеспечит мистеру Дженкинсу защиту, на которую он имеет право в соответствии с международным гуманитарным правом, наш ответ будет однозначным», — заключила Вонг.

В конце декабря 2024 года российский военкор Александр Сладков опубликовал видео с Дженкинсом, взятым в плен под Краматорском на востоке Украины.

15 января ABC со ссылкой на источники сообщил, что Дженкинс был убит. Один из собеседников телеканала рассказал, что тело мужчины нашли в том же районе, где было снято видео. В тот же день посла России в Канберре Алексея Павловского вызвали в МИД Австралии. В случае подтверждения смерти наемника Австралия рассматривала в том числе возможность высылки российского дипломата.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу сообщений о гибели Дженкинса, иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, становятся законными целями российских военных.

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Теги
Австралия наемники Военная операция на Украине ВСУ
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