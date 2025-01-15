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Военная операция на Украине ,  
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МИД Австралии вызвал посла России после сообщений о гибели наемника

МИД Австралии вызвал посла России после сообщений о гибели наемника из Мельбурна
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Павловский
Алексей Павловский (Фото: МИД РФ)

Посол России в Канберре Алексей Павловский был вызван в МИД Австралии в связи с сообщениями о смерти австралийского гражданина Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в российский плен. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в интервью ABC.

Она рассказала, что австралийские власти еще не проверили сообщения о смерти Дженкинса, но «серьезно обеспокоены его состоянием».

По словам Вонг, с Павловским был проведен «ряд бесед с целью получения информации о местонахождении Дженкинса». Австралия также общалась по этому поводу с украинским послом и обращалась в правительство Украины.

«Нам нужно проверить сообщения, прежде чем мы примем решения или публично прокомментируем эти факты», — подчеркнула министр.

При этом на вопрос о том, возможна ли высылка российского посла в случае, если Дженкинс действительно умер, Вонг ответила: «Рассматриваются все варианты».

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Мария Захарова

По данным ABC, власти Австралии пытаются установить местонахождение 32-летнего школьного учителя из Мельбурна Оскара Дженкинса, присоединившегося к Вооруженным силам Украины в начале 2024 года, с августа. В конце декабря российский военкор Александр Сладков опубликовал видео с Дженкинсом, взятым в плен под Краматорском на востоке Украины.

После этого власти Австралии обратились к России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что информация проверяется, а в случае ее подтверждения ответственность будут нести власти Австралии, потому что они «попустительствуют австралийским наемникам», которые участвуют в конфликте на стороне Украины.

15 января ABC со ссылкой на источники сообщил, что Дженкинс был убит. Один из собеседников телеканала рассказал, что его тело нашли в том же районе, где было снято видео.

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Австралия посол Военная операция на Украине Россия плен
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