Баку сообщил, когда предоставит итоги расследования падения лайнера AZAL
Информация о результатах расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) рядом с Актау в Казахстане будет предоставлена общественности в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Teleqraf.
Гаджиев подчеркнул необходимость завершения официального расследования и обнародования результатов для выяснения всех обстоятельств крушения самолета. «Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», — сказал он (цитата по ТАСС).
Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.
Ранее азербайджанский МИД заявил, что в российских СМИ и в некоторых официальных кругах получили распространение «сообщения дезинформационного характера и репортажи» об Азербайджане.
В пятницу, 24 января, в Казахстане сообщили, что предварительную часть результатов расследования крушения самолета AZAL около Актау опубликуют на следующей неделе.
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