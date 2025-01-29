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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Баку сообщил, когда предоставит итоги расследования падения лайнера AZAL

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Meiramgul Kussainova / Reuters
Фото: Meiramgul Kussainova / Reuters

Информация о результатах расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) рядом с Актау в Казахстане будет предоставлена общественности в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Teleqraf.

Гаджиев подчеркнул необходимость завершения официального расследования и обнародования результатов для выяснения всех обстоятельств крушения самолета. «Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Баку заявил о появлении в России дезинформации по крушению лайнера AZAL
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Спасатели на месте крушения пассажирского самолета&nbsp;&laquo;Азербайджанских авиалиний&raquo;, летевшего из Баку, недалеко от Актау, декабрь 2024 года

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Ранее азербайджанский МИД заявил, что в российских СМИ и в некоторых официальных кругах получили распространение «сообщения дезинформационного характера и репортажи» об Азербайджане.

В пятницу, 24 января, в Казахстане сообщили, что предварительную часть результатов расследования крушения самолета AZAL около Актау опубликуют на следующей неделе.

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