Баку заявил о появлении в России дезинформации по крушению лайнера AZAL

Азербайджан открыто заявил свои ожидания от России насчет реакции на крушение пассажирского самолета AZAL, заявил МИД республики послу Евдокимову

Спасатели на месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку, недалеко от Актау, декабрь 2024 года (Фото: news.ru / Global Look Press)

В российских СМИ и в некоторых официальных кругах получили распространение «сообщения дезинформационного характера и репортажи» об Азербайджане, заявил азербайджанский МИД. Ведомство вызвало российского посла Михаила Евдокимова.

Министерство пояснило, что подобные действия вызывают недопонимание и противоречат букве и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от российской стороны касательно крушения открыто заявлены», — сказано в сообщении по итогам вызова посла.

МИД также упомянул публикации «в местной прессе о «Русском доме» и заявил российскому послу, «что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства».

«Русский дом» в Баку — российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества в Азербайджане. В конце января телеканал Baku TV обвинил «Русский дом» в шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы и распространении межэтнической розни. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал репортаж «гнусным» и заявил, что в нем «беспардонно врут», и рассказал о подготовке иска для защиты деловой репутации.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Спустя три дня российский президент Владимир Путин принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и рассказал, что в момент посадки самолета территорию Чечни атаковали украинские дроны и ПВО отражала нападение. СК начал проверку работы ПВО и диспетчеров.

Алиев говорил, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации», считает президент Азербайджана.

Бортовые самописцы передали на расшифровку в Бразилию, где был произведен самолет Embraer, а в январе вернули в Казахстан, публикация результатов ожидается на этой неделе. Baza без ссылки на источник опубликовала материал, как утверждалось, с расшифровкой переговоров пилотов с диспетчерами. Однако власти Казахстана, которые возглавляют расследование, сообщили, что опубликованные в интернете расшифровки отличаются от информации из «черных ящиков».