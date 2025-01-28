Баку заявил о появлении в России дезинформации по крушению лайнера AZAL
В российских СМИ и в некоторых официальных кругах получили распространение «сообщения дезинформационного характера и репортажи» об Азербайджане, заявил азербайджанский МИД. Ведомство вызвало российского посла Михаила Евдокимова.
Министерство пояснило, что подобные действия вызывают недопонимание и противоречат букве и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.
«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от российской стороны касательно крушения открыто заявлены», — сказано в сообщении по итогам вызова посла.
МИД также упомянул публикации «в местной прессе о «Русском доме» и заявил российскому послу, «что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства».
«Русский дом» в Баку — российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества в Азербайджане. В конце января телеканал Baku TV обвинил «Русский дом» в шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы и распространении межэтнической розни. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал репортаж «гнусным» и заявил, что в нем «беспардонно врут», и рассказал о подготовке иска для защиты деловой репутации.
Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.
Спустя три дня российский президент Владимир Путин принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и рассказал, что в момент посадки самолета территорию Чечни атаковали украинские дроны и ПВО отражала нападение. СК начал проверку работы ПВО и диспетчеров.
Алиев говорил, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации», считает президент Азербайджана.
Бортовые самописцы передали на расшифровку в Бразилию, где был произведен самолет Embraer, а в январе вернули в Казахстан, публикация результатов ожидается на этой неделе. Baza без ссылки на источник опубликовала материал, как утверждалось, с расшифровкой переговоров пилотов с диспетчерами. Однако власти Казахстана, которые возглавляют расследование, сообщили, что опубликованные в интернете расшифровки отличаются от информации из «черных ящиков».
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