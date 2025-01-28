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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Баку заявил о появлении в России дезинформации по крушению лайнера AZAL

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Азербайджан открыто заявил свои ожидания от России насчет реакции на крушение пассажирского самолета AZAL, заявил МИД республики послу Евдокимову
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета&nbsp;&laquo;Азербайджанских авиалиний&raquo;, летевшего из Баку, недалеко от Актау, декабрь 2024 года
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку, недалеко от Актау, декабрь 2024 года (Фото: news.ru / Global Look Press)

В российских СМИ и в некоторых официальных кругах получили распространение «сообщения дезинформационного характера и репортажи» об Азербайджане, заявил азербайджанский МИД. Ведомство вызвало российского посла Михаила Евдокимова.

Министерство пояснило, что подобные действия вызывают недопонимание и противоречат букве и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от российской стороны касательно крушения открыто заявлены», — сказано в сообщении по итогам вызова посла.

МИД также упомянул публикации «в местной прессе о «Русском доме» и заявил российскому послу, «что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства».

«Русский дом» в Баку — российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества в Азербайджане. В конце января телеканал Baku TV обвинил «Русский дом» в шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы и распространении межэтнической розни. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал репортаж «гнусным» и заявил, что в нем «беспардонно врут», и рассказал о подготовке иска для защиты деловой репутации.

Замглавы МИДа и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау
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Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Спустя три дня российский президент Владимир Путин принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и рассказал, что в момент посадки самолета территорию Чечни атаковали украинские дроны и ПВО отражала нападение. СК начал проверку работы ПВО и диспетчеров.

Алиев говорил, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации», считает президент Азербайджана.

Бортовые самописцы передали на расшифровку в Бразилию, где был произведен самолет Embraer, а в январе вернули в Казахстан, публикация результатов ожидается на этой неделе. Baza без ссылки на источник опубликовала материал, как утверждалось, с расшифровкой переговоров пилотов с диспетчерами. Однако власти Казахстана, которые возглавляют расследование, сообщили, что опубликованные в интернете расшифровки отличаются от информации из «черных ящиков».

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