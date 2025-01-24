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Политика ,  
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В Казахстане рассказали, когда опубликуют данные из «черного ящика» AZAL

Предварительные данные из «черного ящика» AZAL опубликуют на следующей неделе
Фото: Азамат Сарсенбаев / АР / ТАСС
Фото: Азамат Сарсенбаев / АР / ТАСС

Предварительную часть результатов в расследовании крушения самолета AZAL около Актау опубликуют на следующей неделе, сообщило издание Zakon.kz со ссылкой на вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева.

Он уточнил, что утвержденная группа специалистов из Казахстана, России, Азербайджана, Бразилии и одного эксперта из Нидерландов, анализирует данные с аудиозаписей «черного ящика» и изучает режимы полета.

«Проверяют, принадлежат ли записанные голоса членам экипажа или другим людям, детально анализируют каждую секунду, выясняют, кто и какую команду отдавал. Ожидается, что эту часть работы завершат на следующей неделе», — сказал Бозумбаев.

Он отметил, что все предварительные итоги расследования обнародуют «через месяц», а специалисты уже разработали рекомендации.

Казахстан счел расшифровку переговоров пилотов AZAL неофициальной
Политика

Ранее в январе в Минтрансе Казахстана заявили, что у расшифровки переговоров нет официального источника. «До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета», — заявили в ведомстве. Там указали, что комиссия продолжает работу и занимается установлением причин катастрофы. В Минтрансе отметили, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законов Казахстана и требованиями приложения 13 ИКАО. Телеграм-канал Baza опубликовал текстовую полную расшифровку переговоров самолета с диспетчерами в России. Согласно ей, пилот сообщал диспетчерам, что взорвался на борту кислородный баллон, что произошло столкновение самолета с птицами, а также что на самолете отказала гидравлика. По данным этой расшифровки, пилоты сами выбрали Актау для посадки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что расшифровка «черных ящиков» упавшего самолета не подтвердила часть данных, которые были опубликованы в СМИ. «Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу», — сказал он.

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