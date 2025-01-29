Италия продлила разрешение на поставки оружия Украине

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Парламент Италии утвердил закон, продлевающий поставки вооружения Украине, сообщает Ansa.

Решение было поддержано 192 голосами «за», 41 депутат был «против». «За» голосовали представители Демократической партии, члены центристской партии «Италия Вива» и либеральной партии «Действие». «Против» голосовали участники «Движения пяти звезд» и Альянса левых и зеленых, уточняется в сообщении.

Теперь поставки разрешены до 31 декабря 2025 года.

Рим, в частности, поставляет Киеву системы ПВО SAMP T. В августе поставки были задержаны из-за отпусков в компании, занимающейся поставкой.