Италия продлила разрешение на поставки оружия Украине
Парламент Италии утвердил закон, продлевающий поставки вооружения Украине, сообщает Ansa.
Решение было поддержано 192 голосами «за», 41 депутат был «против». «За» голосовали представители Демократической партии, члены центристской партии «Италия Вива» и либеральной партии «Действие». «Против» голосовали участники «Движения пяти звезд» и Альянса левых и зеленых, уточняется в сообщении.
Теперь поставки разрешены до 31 декабря 2025 года.
Рим, в частности, поставляет Киеву системы ПВО SAMP T. В августе поставки были задержаны из-за отпусков в компании, занимающейся поставкой.
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