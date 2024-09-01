 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Италия объяснила задержки поставок систем ПВО Украине отпусками

Минобороны Италии связало задержки поставок комплексов SAMP T Киеву с отпусками
Сюжет
Военная операция на Украине
Итальянская компания, которая должна поставить Украине комплексы ПВО SAMP T, в августе закрылась на праздники, заявил глава Минобороны Италии. Россия выступает против поставок оружия Украине
Противоракетная система SAMP/T
Противоракетная система SAMP/T (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Сотрудники итальянской компании, которая должна поставить Украине комплексы ПВО SAMP T, в августе ушли в отпуска, такой подход в Европе необходимо менять, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто на форуме по международной безопасности Globsec. Его слова приводит Quotidiano Nazionale.

«Я спорю с компаниями, потому что мне нужно доставить в Украину комплексы ПВО SAMP T. Итальянская компания, которая должна его привести в порядок, в августе закрылась на отпуска, по вечерам, субботам и воскресеньем она не работает, — сказал он. — Российские, китайские и иранские компании работают семь дней в неделю, 365 дней в году и 24 часа в сутки. Я преувеличиваю, но мы противопоставляем себя этим системам».

По его словам, оборонное производство в Европе невозможно «заставить работать быстрее». «Мы должны измениться, Европа должна принять это к сведению», — сказал Крозетто, добавив, что «больше всего нам не хватает времени».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что несколько союзников Украины нарушили свои обещания по поводу поставок комплексов ПВО и другой военной техники. В частности, США, Германия и Румыния планировали отправить Киеву по системе Patriot, еще одну хотели собрать из компонентов из нескольких стран, Италия хотела предоставить SAMP T. Один собеседник агентства признавал «неравномерную поддержку со стороны союзников» на фоне продвижения России, другой заявил о прямом влиянии задержек в поставках на обороноспособность Украины.

Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования
Политика
Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву. В Кремле заявляли, что новые поставки оружия не повлияют на динамику боевых действий, а появление у Украины более сложных и дальнобойных вооружений приведет к появлению «санитарной зоны», которая отодвинет украинскую инфраструктуру на безопасное расстояние от границ России.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Италия комплексы ПВО Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из Patriot
Политика
Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования
Политика
Зеленский вновь призвал Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Нижегородской области четырех человек госпитализировали после ДТПОбщество, 18:11
Аэропорт в Тель-Авиве закроют из-за всеобщей забастовкиПолитика, 18:01
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области выросло до 11Политика, 17:46
Движение по Крымскому мосту перекрыли на 23 минутыОбщество, 17:36
«Динамо» на последних минутах упустило волевую победу над «Оренбургом»Спорт, 17:20
В Москве 1 сентября стало самым жарким с начала векаОбщество, 17:16
Италия объяснила задержки поставок систем ПВО Украине отпускамиПолитика, 17:13
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Битва за квантовое превосходство: как компании развивают новые технологииРБК и Сбер, 16:48
Бедроса Киркорова госпитализировалиОбщество, 16:46
В городе-спутнике Владивостока решили построить «Парк советского периода»Экономика, 16:29
Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена по телемосту в 2021 годуПолитика, 16:12
Глава «Самбо-70» сообщил, что Валиева будет работать на «Первом канале»Спорт, 16:11
Дуда вновь потребовал репарации от ГерманииПолитика, 15:48
В Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУПолитика, 15:37