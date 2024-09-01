Италия объяснила задержки поставок систем ПВО Украине отпусками
Сотрудники итальянской компании, которая должна поставить Украине комплексы ПВО SAMP T, в августе ушли в отпуска, такой подход в Европе необходимо менять, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто на форуме по международной безопасности Globsec. Его слова приводит Quotidiano Nazionale.
«Я спорю с компаниями, потому что мне нужно доставить в Украину комплексы ПВО SAMP T. Итальянская компания, которая должна его привести в порядок, в августе закрылась на отпуска, по вечерам, субботам и воскресеньем она не работает, — сказал он. — Российские, китайские и иранские компании работают семь дней в неделю, 365 дней в году и 24 часа в сутки. Я преувеличиваю, но мы противопоставляем себя этим системам».
По его словам, оборонное производство в Европе невозможно «заставить работать быстрее». «Мы должны измениться, Европа должна принять это к сведению», — сказал Крозетто, добавив, что «больше всего нам не хватает времени».
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что несколько союзников Украины нарушили свои обещания по поводу поставок комплексов ПВО и другой военной техники. В частности, США, Германия и Румыния планировали отправить Киеву по системе Patriot, еще одну хотели собрать из компонентов из нескольких стран, Италия хотела предоставить SAMP T. Один собеседник агентства признавал «неравномерную поддержку со стороны союзников» на фоне продвижения России, другой заявил о прямом влиянии задержек в поставках на обороноспособность Украины.
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