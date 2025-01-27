Минюст Италии подтвердил взятие в плен ВСУ итальянца из армии России

Джанни Ченни (Фото: 78-й отдельный десантно-штурмовой полк ВДВ Украины)

Министерство юстиции Италии подтвердило, что итальянец из российской армии попал в плен к украинским военным, однако не прокомментировало информацию о запросе на его выдачу, сообщает агентство «РИА Новости».

«На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант», — заявил собеседник агентства.

Ранее, 10 января, портал Today сообщил о том, что итальянского мастера по выпечке пиццы Ченни, записавшегося добровольцем в российскую армию, взяли в плен украинцы в Донбассе между 7 и 8 января, «вероятно, во время разведывательно-дозорной операции за линией фронта». Он служил с ноября 2024 года в воинской части. По данным издания, Италия направила на Украину запрос на экстрадицию своего гражданина, осужденного на родине за тяжкие преступления, в том числе за жестокое обращение с несовершеннолетними.

Минюст Италии заявил, что тюремное наказание для Ченни за преступление «теоретически возможно», если оно было совершено в стране, а приговор вынес итальянский судья.

О пленении итальянца сообщали и украинские СМИ. 10 января телеканал «24» сообщил, что украинские десантники взяли в плен итальянца в районе Купянска.

Российская жена Ченни Екатерина сообщила «РИА Новости», что ее муж лежит в харьковской больнице в тяжелом состоянии.

Today добавил, что 51-летний Ченни имеет итальянское и российское гражданство. В последние годы он жил в Самаре, где работал поваром-пиццайоло.

РБК направил запрос в Минюст Италии.