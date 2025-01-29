Суд в США приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантов

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Суд в США постановил приостановить до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи. Об этом сообщает Reuters.

Это касается только «открытых выплат» или средств, которые уже должны были быть перечислены, отметила в своем решении судья окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан.

Она добавила, что ее решение направлено на «сохранение статус-кво», оно не запрещает администрации Трампа замораживать финансирование новых программ и не требует возобновить выплаты, которые уже прекратились.

Согласно позиции некоммерческих организаций, которые выступили заявителями, действия по отмене грантов стали бы нарушением установленных законом процедур и полномочий ведомства.

В администрации Трампа заявили, что деньги будут заморожены до тех пор, пока власти не убедятся, что гранты не соответствуют приоритетам президента. Там добавили, что программы, приносящие «важнейшие выгоды» американцам, не будут затронуты этим решением.

В ответ группа генеральных прокуроров из 22 штатов, в основном возглавляемых демократами, подала иск с требованием отменить заморозку государственного финансирования, пишет агентство.

Ранее Трамп распорядился приостановить оказание федеральной финансовой помощи внутри страны и за рубежом, чтобы остановить государственное финансирование проектов, которые не соответствуют его программе.