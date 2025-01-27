Конгрессвумен обрадовалась планам Трампа остановить помощь Украине

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Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин положительно оценила решение президента Дональда Трампа о прекращении военной помощи для Украины. По ее словам, американский народ также обрадовался этой информации.

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио только что остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам, кроме Израиля и Египта. Госдепартамент в шоке. А американский народ — нет, мы празднуем», — написала политик в социальной сети X.

Накануне издание Politico сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней. Запрет распространяется на финансирование Украины, Иордании и острова Тайвань. Указания Рубио были направлены во все дипломатические и консульские представительства США. В соответствии с ними сотрудники Госдепартамента должны издать «приказы о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам иностранной помощи», говорилось в публикации Politico.

При этом исключения сделаны для военной поддержки Египта и Израиля. Ежегодно эти страны получают от США около $1,3 млрд и $3,3 млрд соответственно, а также на случаи чрезвычайной продовольственной помощи.

По данным источника Politico, решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем США.

В свою очередь, чиновник Агентства США по международному развитию (USAID) в беседе с Reuters пояснил, что ответственным за Украину сотрудникам приказали остановить всю работу. В числе замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, в частности экстренная помощь матерям и вакцинация детей.