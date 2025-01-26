Портал N12 анонсировал встречу Нетаньяху и Трампа
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа состоится в первой половине февраля, сообщает портал N12.
Как отмечает телеканал, политики встретятся в Вашингтоне еще до завершения первого этапа сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
Ранее, 17 января, Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка вступила в силу 19 января. В ее рамках боевики ХАМАС пообещали выпускать по три человека каждую субботу, а в последний день сделки — 14. В обмен Израиль освободит более 1850 палестинских заключенных.
На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника, большинство из них, предположительно, живы. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. Первые трое пленных вернулись в Израиль уже 19 января. Накануне ХАМАС передал еще четырех заложниц.
20 января в рамках сделки Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Накануне в Рамаллу на трех автобусах прибыли еще 114 заключенных.
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