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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Портал N12 анонсировал встречу Нетаньяху и Трампа

N12: Нетаньяху и Трамп встретятся в первой половине февраля
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа состоится в первой половине февраля, сообщает портал N12.

Как отмечает телеканал, политики встретятся в Вашингтоне еще до завершения первого этапа сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.

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Биньямин Нетаньяху

Ранее, 17 января, Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка вступила в силу 19 января. В ее рамках боевики ХАМАС пообещали выпускать по три человека каждую субботу, а в последний день сделки — 14. В обмен Израиль освободит более 1850 палестинских заключенных.

На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника, большинство из них, предположительно, живы. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. Первые трое пленных вернулись в Израиль уже 19 января. Накануне ХАМАС передал еще четырех заложниц.

20 января в рамках сделки Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Накануне в Рамаллу на трех автобусах прибыли еще 114 заключенных.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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