Ким Чен Ын отчитал партийцев за распитие алкоголя и аморальное поведение

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание», а после этого около 40 партийных функционеров, включая руководство, отправились в заведение, где их угостили выпивкой. «Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — добавляет агентство.

Ким Чен Ын в ходе заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где рассматривался инцидент, отметил, что необходимо поддерживать «внутри партии революционную морально-нравственную атмосферу», а членам партии «соблюдать правила жизни» и «как никогда усиливать внутреннюю дисциплину».

В сентябре 2024 года в Сеуле заявили, что в Северной Корее за месяц казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавшего от наводнения района за «неспособность предотвратить ущерб».