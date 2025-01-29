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Политика ,  
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Ким Чен Ын отчитал партийцев за распитие алкоголя и аморальное поведение

Фото: KCNA
Фото: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание», а после этого около 40 партийных функционеров, включая руководство, отправились в заведение, где их угостили выпивкой. «Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — добавляет агентство.

Ким Чен Ын в ходе заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где рассматривался инцидент, отметил, что необходимо поддерживать «внутри партии революционную морально-нравственную атмосферу», а членам партии «соблюдать правила жизни» и «как никогда усиливать внутреннюю дисциплину».

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Ким Чен Ын

В сентябре 2024 года в Сеуле заявили, что в Северной Корее за месяц казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавшего от наводнения района за «неспособность предотвратить ущерб».

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