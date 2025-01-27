Силы ПВО сбили 32 дрона ВСУ над регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 27 января. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что 15 беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, 11 — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью и по одному над Орловской и Тверской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники были сбиты в двух городских округах и четырех районах региона. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.
В пятницу, 24 января, Минобороны сообщило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года. В ту ночь были атакованы 14 регионов, уничтожен 121 беспилотник.
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