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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили 32 дрона ВСУ над регионами России за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 27 января. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что 15 беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, 11 — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью и по одному над Орловской и Тверской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники были сбиты в двух городских округах и четырех районах региона. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В пятницу, 24 января, Минобороны сообщило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года. В ту ночь были атакованы 14 регионов, уничтожен 121 беспилотник.

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Минобороны дроны Военная операция на Украине
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