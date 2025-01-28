Теплая январская погода в Москве поставила температурный рекорд

Фото: pozdnyakova_meteo / Telegram

Аномально теплая январская погода в Москве поставила новый температурный рекорд. Об этом сообщает главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, один температурный рекорд сменил другой. 27 января цифра рекорда составила 5,6 градуса, в ночь же на 28 января даже минимальная температура превысила прежнюю максимальную.

«В 6 утра температура воздуха на ВДНХ составила 4,6 градуса, что значительно выше прежнего суточного рекорда. Он составлял 3,1 градуса и принадлежал 1923 году», — пишет Позднякова.

Также она приложила к сообщению карту, на которой показано распределение температуры воздуха утром в центральных областях России.

«Рекорд 28 января в Москве будет не единственным в центральной России», — заключила синоптик.

Об аномально теплом январе также говорил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик отмечал, что температура будет высокой, однако не прогнозировал температурных рекордов.