Теплая январская погода в Москве поставила температурный рекорд
Аномально теплая январская погода в Москве поставила новый температурный рекорд. Об этом сообщает главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, один температурный рекорд сменил другой. 27 января цифра рекорда составила 5,6 градуса, в ночь же на 28 января даже минимальная температура превысила прежнюю максимальную.
«В 6 утра температура воздуха на ВДНХ составила 4,6 градуса, что значительно выше прежнего суточного рекорда. Он составлял 3,1 градуса и принадлежал 1923 году», — пишет Позднякова.
Также она приложила к сообщению карту, на которой показано распределение температуры воздуха утром в центральных областях России.
«Рекорд 28 января в Москве будет не единственным в центральной России», — заключила синоптик.
Об аномально теплом январе также говорил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик отмечал, что температура будет высокой, однако не прогнозировал температурных рекордов.
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