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Общество ,  
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В отеле в Таиланде нашли мертвым чиновника из Владивостока

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В Паттайе нашли мертвым заместителя начальника гаража хозяйственного управления администрации Владивостока Константина Клюева. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева.

Он жил в отеле «Паттайя Гранд Ресорт», где его нашли мертвым, сообщила Шерстобоева. Клюев прилетел в Паттайю за день до Нового года. В тот же день его обнаружили мертвым в своем номере. «Прилетел, заселился и умер», — написала она в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Жизнь чиновника из Владивостока, скончавшегося в Таиланде, была застрахована.

«Видели информацию о смерти К. Клюева. Однако официальных уведомлений от таиландских полицейских органов в посольство пока не поступало. Запросов от родственников также пока не получено. Будем выяснять обстоятельства произошедшего», — сообщили РБК в консульстве России в Таиланде.

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Владивосток чиновник гибель Таиланд страхование новости Паттайя
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