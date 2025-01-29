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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Опрос Reuters показал недовольство американцев первыми указами Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Первые указы Дональда Трампа на посту президента США не одобрили 46% участников опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

Количество недовольных работой президента растет, в опросе, который проводился 20-21 января, лишь 39% американцев были не согласны с действиями Трампа.

45% опрошенных одобрили деятельность республиканца, в предыдущем исследовании аналогичный ответ дали 47% граждан.

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Фото:John Moore / Getty Images

Участники опроса выступил против отмены практики предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, даже если ни один из родителей не имеет законного статуса. Процедуру новый президент отменил сразу после инаугурации, позднее судья окружного суда США Джон Кафенур временно заблокировал указ.

Кроме того, 70% респондентов выступили против изменения названия Мексиканского залива на Американский. Указ о переименовании Трамп подписал 25 января.

Почти 60% участников опроса, половина из которых поддерживают республиканцев, недовольны отменой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве.

Согласно исследованию Reuters и Ipsos, американцев сейчас волнуют проблемы инфляции и высоких цен на жилье

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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