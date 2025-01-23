Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения
Судья окружного суда США Джон Когенур временно заблокировал указ президента Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения, сообщает NBC News.
«Я не могу вспомнить другого дела, когда оно было бы столь же ясно, как это. Это явно антиконституционный указ», — объяснил Когенур.
Иск подали четыре штата: Вашингтон, Аризона, Иллинойс и Орегон.
Юристы, представляющие штаты в суде, упомянули решение Верховного суда США по делу «Дред Скотт против Сэндфорда» 1857 года, согласно которому афроамериканцы не могли стать американскими гражданами. 14-я поправка отменила это решение.
«Президент Трамп и федеральное правительство теперь стремятся навязать современную версию дела Дреда Скотта», — считают юристы. «Но ничто в Конституции не дает президенту, федеральным ведомствам или кому-либо еще полномочий устанавливать условия предоставления гражданства лицам, родившимся в Соединенных Штатах», — подчеркнули они.
«Многочисленные исторические свидетельства показывают, что дети иностранцев-нерезидентов подчиняются иностранным державам и, таким образом, не подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и не имеют конституционного права на гражданство по праву рождения», — ответил на это представитель Минюста в суде Брэд Розенберг.
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