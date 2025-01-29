Конгресс США вызвал мэров четырех городов на допрос по теме миграции

Председатель комитета по надзору и правительственным реформам палаты представителей конгресса США Джеймс Комер объявил о начале расследования соблюдения властями четырех городов миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Комер вызвал для дачи показаний мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера: Эрика Адамса, Брэндона Джонсона, Мишель Ву и Майка Джонсона. Их подозревают в уклонении от соблюдения миграционного контроля.

«Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк являются юрисдикциями-убежищами, которые отказываются в полной мере сотрудничать с федеральными иммиграционными органами», — говорится в сообщении комитета.

Комер считает, что оппозиционная политика властей четырех городов мешает работникам федеральных правоохранительных органов «осуществлять безопасные аресты» и бороться с опасными преступниками.

«Эти юрисдикции сами решают, какие законы они будут и не будут соблюдать ради защиты высылаемых иммигрантов, особенно преступников» — отметили в ведомстве.

Первые слушания в рамках расследования состоятся 11 февраля.

В свой первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал десятки указов, часть из которых касается иммиграционных вопросов. В частности, республиканец ввел чрезвычайное положение на границах США, поручил военным заняться вопросами защиты южной границы от нелегальной иммиграции и отменил практику catch and release (англ. «поймай и отпусти»), в рамках которой правоохранительные органы отпускали на свободу мигрантов на то время, пока они ожидают слушаний в иммиграционном суде, вместо того чтобы весь этот период содержать их под стражей.

Позднее иммиграционно-таможенная полиция США начала операцию по задержанию нелегальных мигрантов для их депортации. Томас Хомман, ответственный в команде Трампа за надзор за иммиграцией, за безопасность на море и в авиации, заявил, что операции нельзя назвать рейдами, а направлены они против людей с судимостями или тех, кто представляет угрозу.