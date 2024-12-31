Над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников
За ночь над восемью российскими регионами сбили 68 дронов, сообщило Минобороны.
Больше всего беспилотников уничтожено в Брянской области — 25, 17 аппаратов сбиты над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Десять дронов уничтожили над территорией Смоленской области, два — над Тверской, по одном — над Ростовской, Курской и Калужской областями.
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